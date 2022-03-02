Мбаппе продолжит игнорировать предложения ПСЖ

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе по-прежнему намерен продолжить карьеру в "Реале".

Как сообщает Marca, 23-летний француз настроен на переезд в Мадрид, несмотря на новые предложения от ПСЖ и давление со стороны семьи.

Напомним, что контракт Мбаппе с клубом истекает этим летом и он уйдет в качестве свободного агента.

В этом сезоне на счету Мбаппе 24 гола и 14 ассистов в 34 играх.

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