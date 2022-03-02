Федун потерял около 80 процентов своего состояния
Фото: сайт "Спартака"
Владелец "Спартака" Леонид Федун столкнулся с огромными финансовыми проблемами.
Как сообщает "Матч ТВ", российский бизнесмен потерял около 80 процентов своего состояния. На 2021 год оно составляло 11,1 миллиарда долларов.
"Один из собеседников рассказал, что из-за состояния финансовых рынков и обвала акций "Лукойла" Федун потерял до 80% своего состояния. Второй источник подчеркнул, что пока непонятно, как финансовые потери Федуна скажутся на "Спартаке". При этом он заметил, что у футбольного клуба свой бюджет", - сообщил "Матч ТВ".
Напомним, что Федун стал владельцем "Спартака" в 2003 году.
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