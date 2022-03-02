Федун потерял около 80 процентов своего состояния

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Федун потерял около 80 процентов своего состоянияФото: сайт "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун столкнулся с огромными финансовыми проблемами.

Как сообщает "Матч ТВ", российский бизнесмен потерял около 80 процентов своего состояния. На 2021 год оно составляло 11,1 миллиарда долларов.

"Один из собеседников рассказал, что из-за состояния финансовых рынков и обвала акций "Лукойла" Федун потерял до 80% своего состояния. Второй источник подчеркнул, что пока непонятно, как финансовые потери Федуна скажутся на "Спартаке". При этом он заметил, что у футбольного клуба свой бюджет", - сообщил "Матч ТВ".

Напомним, что Федун стал владельцем "Спартака" в 2003 году.

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