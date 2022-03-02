"Реал" считает "Манчестер Сити" главным конкурентом в борьбе за Холанда

Фото инстаграм Эрлинга Холанда

Будущее форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда остается неопределенным.

Как сообщает El Chiringuito TV, руководство "Реала" считает, что "Манчестер Сити" является их главным конкурентом в борьбе за 21-летнего норвежца.

Напомним, что на футболиста также претендует "Барселона", которая уже несколько раз вела переговоры с агентом Мино Райолой.

Ближайшим летом Холанда можно будет выкупить за 75 миллионов евро. Однако сумма увеличится за счет выплат агенту.

Читайте также: Представитель Холанда отреагировал на информацию о подписании соглашения с "Реалом". | http://soccernews.ru