"Реал" считает "Манчестер Сити" главным конкурентом в борьбе за Холанда

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"Реал" считает "Манчестер Сити" главным конкурентом в борьбе за Холанда Фото инстаграм Эрлинга Холанда

Будущее форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда остается неопределенным.

Как сообщает El Chiringuito TV, руководство "Реала" считает, что "Манчестер Сити" является их главным конкурентом в борьбе за 21-летнего норвежца.

Напомним, что на футболиста также претендует "Барселона", которая уже несколько раз вела переговоры с агентом Мино Райолой.

Ближайшим летом Холанда можно будет выкупить за 75 миллионов евро. Однако сумма увеличится за счет выплат агенту.

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