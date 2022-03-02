Федун высказался о финансовых проблемах

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Владелец "Спартака" Леонид Федун подтвердил свои финансовые проблемы.

"Есть огромные трудности, однако я продолжаю финансировать "Спартак", - приводит слова Федуна "Матч ТВ".

В 2021 году состояние Федуна оценивалось в 11,1 миллиарда долларов. Он занимал 16-е место в рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России.

Напомним, что ранее УЕФА исключил "Спартак" из Лиги Европы.

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