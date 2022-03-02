"Манчестер Юнайтед" предлагает Араухо в 2,5 раза больше, чем "Барселона"

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"Манчестер Юнайтед" предлагает Араухо в 2,5 раза больше, чем "Барселона" Фото инстаграм Рональда Араухо

"Манчестер Юнайтед" пытается переманить защитника "Барселоны" Рональда Араухо.

Как сообщает El Chiringuito TV, "красные дьяволы" предлагают 22-летнему уругвайцу зарплату в размере 10 миллионов евро за сезон.

Отмечается, что "Барса" готова предложить игроку менее четырех миллионов. Из-за этого стороны не могут прийти к согласию.

Контракт Араухо с клубом истекает летом 2023 года. В этом сезоне он провел 29 игр и забил три гола.

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