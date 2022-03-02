"Барселона" вступила в борьбу за хавбека "Монако"

Фото: инстаграм Тчуамени

Хавбек "Монако" Орельен Тчуамени попал в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщает Sport.es, каталонцы попытаются заполучить 22-летнего француза во время летнего трансферного окна.

Напомним, что в услугах игрока также заинтересованы "Реал", "Ювентус" и ряд клубов АПЛ. "Монако" требует за него не менее 50 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Тчуамени один гол и один ассист в 29 играх.

Читайте также: "Барселона" почти договорилась с одним из лидеров "Милана". | http://soccernews.ru