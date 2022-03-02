"Барселона" вступила в борьбу за хавбека "Монако"

Теги барселонамонакоорельен тчуаменитрансферы

"Барселона" вступила в борьбу за хавбека "Монако" Фото: инстаграм Тчуамени

Хавбек "Монако" Орельен Тчуамени попал в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщает Sport.es, каталонцы попытаются заполучить 22-летнего француза во время летнего трансферного окна.

Напомним, что в услугах игрока также заинтересованы "Реал", "Ювентус" и ряд клубов АПЛ. "Монако" требует за него не менее 50 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Тчуамени один гол и один ассист в 29 играх.

Читайте также: "Барселона" почти договорилась с одним из лидеров "Милана". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фарке покинул пост тренера "Краснодара"

Фарке покинул пост тренера "Краснодара"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов