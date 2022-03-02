Фарке покинул пост тренера "Краснодара"

Фото: инстаграм "Краснодара"

Наставник "Краснодара" Даниэль Фарке покинул клуб.

Как сообщает сайт клуба, вместе с немцем ушли его ассистенты - Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.

Исполняющим обязанности тренера назначат Алексея Антонюка.

Отметим, что Фарке возглавил "Краснодар" в январе и не успел провести ни одной официальной игры.

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