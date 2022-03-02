Шварц не хочет покидать "Динамо", несмотря на требования Немецкого футбольного союза

Теги динамо москвасандро шварц

Шварц не хочет покидать "Динамо", несмотря на требования Немецкого футбольного союза Фото сайт "Динамо"

Немецкий футбольный союз настаивает на том, чтобы Сандро Шварц покинул пост тренера "Динамо".

Как сообщает Sport24, по требованию организации 43-летний специалист должен покинуть клуб и Россию. Однако Шварц хочет остаться в "Динамо".

Напомним, что ранее из России уехали два немецких специалиста - Маркус Гисдоль ("Локомотив") и Даниэль Фарке ("Краснодар").

Шварц тренирует "Динамо" с 2020 года. Команда идет в чемпионате на втором месте, отставая от "Зенита" на два очка.

Читайте также: Фарке покинул пост тренера "Краснодара". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" вступил в борьбу за Карпина

"Краснодар" вступил в борьбу за Карпина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов