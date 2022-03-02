"Эвертон" прекратил сотрудничество с тремя российскими компаниями

"Эвертон" разорвал соглашения с Алишером Усмановым и российскими компаниями.

"Мы подтверждаем, что все договоренности о спонсорстве с российскими компаниями USM, "Мегафон" и Yota приостановлены", - заявили в клубе.

Отметим, что холдинг USM, который принадлежит Усманову, владеет правами на название стадиона "Эвертона".

"Мегафон" и Yota с 2020 года были титульными спонсорами женской команды мерсисайдского клуба.

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