Крыховяк хочет покинуть "Краснодар"

Фото сайт "Краснодара"

Хавбек сборной Польши Гжегож Крыховяк принял решение уйти из "Краснодара".

Как сообщает "Матч ТВ", 32-летний игрок ведет переговоры с клубом о досрочном расторжении контракта.

Крыховяк выступает в РПЛ с 2018 года. Его соглашение с "быками" истекало летом 2024 года.

Напомним, что ранее "Краснодар" покинул наставник команды немец Даниэль Фарке.

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