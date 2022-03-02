Крыховяк хочет покинуть "Краснодар"

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Крыховяк хочет покинуть "Краснодар" Фото сайт "Краснодара"

Хавбек сборной Польши Гжегож Крыховяк принял решение уйти из "Краснодара".

Как сообщает "Матч ТВ", 32-летний игрок ведет переговоры с клубом о досрочном расторжении контракта.

Крыховяк выступает в РПЛ с 2018 года. Его соглашение с "быками" истекало летом 2024 года.

Напомним, что ранее "Краснодар" покинул наставник команды немец Даниэль Фарке.

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