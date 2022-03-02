Дзюба высказался о ситуации на Украине
Фото твиттер "Зенита"
Форвард "Зенита" Артем Дзюба поделился мнением о последних событиях в мире.
"Я до последнего не хотел высказываться по теме последних событий. Не хотел не потому, что боюсь, а потому что я не эксперт в политике, никогда не лез в нее и не собирался (в отличие от большого количества политологов и вирусологов, которые в последнее время появились на просторах интернета).
Однако у меня, как и у любого человека, есть свое мнение. Раз уж со всех сторон притягивают меня к этой теме, то выскажу его. Я против любой войны. Война - это страшно. Однако я также против человеческой агрессии и ненависти, которая с каждым днем приобретает какие-то запредельные масштабы.
Я против дискриминации по национальному признаку. Мне не стыдно, что я русский. Я горжусь тем, что я русский. И не понимаю, почему сейчас должны страдать спортсмены. Я против двойных стандартов. Почему одним можно все, а на нас вешают всех собак. Почему всегда все кричали про спорт вне политики, однако при первой возможности, когда дело касается России, этот принцип абсолютно забывается?
Повторюсь, война - это страшно. В стрессовых ситуациях люди показывают свою сущность, порой негативную. Сколько злобы, грязи и желчи полилось сейчас на всех русских людей, вне зависимости от их позиции и профессии. Те тысячи людей, кто пишут оскорбления и угрозы, - встаньте в очередь!
Вдвойне странно слышать это все от людей, которым Россия в их жизни дала очень и очень многое. Все это только создает еще больше негатива. Война закончится, а человеческие отношения останутся. И перемотать назад уже будет нельзя. Помните об этом.
P.S. А некоторым коллегишкам по цеху, которые сидят на попе в особняках в Англии и говорят гадости: нас это не может оскорбить, мы все понимаем! Всем мира и добра!" - написал Дзюба в инстаграме.
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