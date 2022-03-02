РФС может включить два крымских клуба в состав ФНЛ-2

Журналист Иван Карпов сообщил о возможных планах РФС добавить "Севастополь" и "Таврию" в состав ФНЛ-2.

"Конкретных разговоров о включении футбольных клубов из Крыма в состав нашей второй ФНЛ на сегодняшний день не идет. Однако, в связи со временным исключением России из ФИФА и УЕФА переговоры между Крымским футбольным союзом и РФС об этом могут скоро начаться.

Русский футбольный мир оказался в мировой изоляции и теперь можно перейти к полноценной интеграции Крыма в жизнь современной РФ. В том числе на уровне спорта и конкретно футбола", - написал Карпов в телеграме.

Отметим, что оба клуба были основаны в 2014 году после присоединения Крыма к России.

Читайте также: РФС оспорит исключение России из турниров ФИФА и УЕФА. | http://soccernews.ru