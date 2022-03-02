Все легионеры покинут "Краснодар" из-за Крыховяка
Фото: инстаграм Гжегожа Крыховяка
Журналист Иван Карпов поделился информацией о том, что все легионеры "Краснодара" покинут клуб.
"Польский футболист "Краснодара" Гжегож Крыховяк собрал всех иностранцев команды и убедил их покинуть клуб Сергея Галицкого из-за спецоперации на Донбассе. Решение было принято единогласно", - написал Карпов в телеграме.
Напомним, что ранее пост тренера "Краснодара" покинул немец Даниэль Фарке.
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