"Локомотив" позорно вылетел из Кубка России
Фото: твиттер "Енисея"
В рамках 1/8 финала Кубка России "Локомотив" с разгромным счетом проиграл "Енисею" и выбыл из турнира.
"Локомотив" - "Енисей" 0:4
Голы: Кичин, 25 - 0:1, Ломакин (пен), 38 - 0:2, Окладников, 77 - 0:3, Комков, 90 - 0:4
"Локомотив": Ненахов, Черный (Керк, 46), Мампасси, Худяков, Баринов, Жемалетдинов (Рыбчинский, 81), Тикнизян, Марадишвили (Петров, 74), Бека-Бека (Бабкин, 46), Кухта (Зинович, 81), Изидор.
"Енисей": Масловский, Опарин, Кичин, Феррейра, Бевеев, Зотов (Самойлов, 84), Иванов (Раздорских, 46), Ломакин (Глушков, 80), Ланин, Канаплин (Еременко, 46; Комков, 59), Окладников.
Удаление: Тикнизян (36).
Читайте также: "Спартак" уничтожил "Кубань" в Кубке России. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Президент "Ювентуса" высказался о Суперлиге Европы
-
Хави лично встретился с Холандом
-
Абрамович может продать "Челси" уже на следующей неделе
-
"Рубин" обыграл "Ротор" в Кубке России
-
Сёмин готов вернуться в "Локомотив"
-
"Локомотив" позорно вылетел из Кубка России
-
Легенда "МЮ" критически оценил работу Конте в "Тоттенхэме"
-
Рамос надеется сыграть с "Реалом"
-
Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны Магуайром
-
В "Локомотиве" высказались о ситуации с легионерами клуба
-
1
Экс-игрок "Реала" Хедира назвал лучшую команду в истории
-
1
"Барселона" предложила Холанду почти 200 миллионов евро
-
В руководстве "Локомотива" высказались об уходе Гисдоля
-
Магнуссон хочет покинуть ЦСКА
-
"Дерьмовая история". Жена игрока "Шахтера" жестко "наехала" на "Аякс"
-
Легионеры "Краснодара" покинули клуб
-
Черчесов не покинет "Ференцварош"
-
Зарема отреагировала на идею о расширении РПЛ до 18 клубов
-
Два украинских футболиста покинули "Торпедо"
-
1
Руководитель "Зенита" высказался о возможном уходе легионеров