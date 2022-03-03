"Локомотив" позорно вылетел из Кубка России

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"Локомотив" позорно вылетел из Кубка РоссииФото: твиттер "Енисея"

В рамках 1/8 финала Кубка России "Локомотив" с разгромным счетом проиграл "Енисею" и выбыл из турнира.

"Локомотив" - "Енисей" 0:4

Голы: Кичин, 25 - 0:1, Ломакин (пен), 38 - 0:2, Окладников, 77 - 0:3, Комков, 90 - 0:4

"Локомотив": Ненахов, Черный (Керк, 46), Мампасси, Худяков, Баринов, Жемалетдинов (Рыбчинский, 81), Тикнизян, Марадишвили (Петров, 74), Бека-Бека (Бабкин, 46), Кухта (Зинович, 81), Изидор.

"Енисей": Масловский, Опарин, Кичин, Феррейра, Бевеев, Зотов (Самойлов, 84), Иванов (Раздорских, 46), Ломакин (Глушков, 80), Ланин, Канаплин (Еременко, 46; Комков, 59), Окладников.

Удаление: Тикнизян (36).

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