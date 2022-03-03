Сёмин готов вернуться в "Локомотив"

Фото: инстаграм Семина

Юрий Сёмин заявил о готовности снова возглавить "Локомотив".

"Готов ли я возглавить клуб? Да, а почему нет? С удовольствием. Кого я бы еще рекомендовал на пост главного тренера "Локомотива"? Нужно своих ребят кого-то", - приводит слова Семина "ВсеПроСпорт".

Напомним, что ранее Маркус Гисдолшь покинул пост тренера "Локомотива". Исполняющим обязанности тренера назначен Дмитрий Лоськов.

Сёмин тренировал "Локомотив" с 1992 по 2005, с 2009 по 2010, а также с 2016 по 2020 год. Под его руководством клуб трижды становился чемпионом России.

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