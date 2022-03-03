Абрамович может продать "Челси" уже на следующей неделе

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Абрамович может продать "Челси" уже на следующей неделе Фото твиттер "Говорит Москва"

Владелец "Челси" Роман Абрамович ведет переговоры о продаже клуба.

Как сообщает журналист Никола Имфельд, приобрести клуб пытается американо-швейцарский консорциум, в который входят швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс и Тодд Бели.

Отмечается, что о продаже "Челси" могут объявить уже в понедельник, 7 марта.

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