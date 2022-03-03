Хави лично встретился с Холандом
Фото: инстаграм Эрлинга Холанда
"Барселона" продолжает борьбу за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
Как сообщает L’Esportiu, наставник каталонцев Хави лично встретился с норвежцем, чтобы убедить его перейти в "Барсу".
Встреча прошла 1 марта в Мюнхене. На ней также присутствовал советник "Барсы" Йорди Кройфф.
В текущем сезоне на счету Холанда 23 гола и 6 результативных передач в 20 играх.
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|Команда
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|О
|1
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|20
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|2
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|19
|40
|3
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|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14