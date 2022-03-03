Хави лично встретился с Холандом

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Хави лично встретился с Холандом Фото: инстаграм Эрлинга Холанда

"Барселона" продолжает борьбу за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Как сообщает L’Esportiu, наставник каталонцев Хави лично встретился с норвежцем, чтобы убедить его перейти в "Барсу".

Встреча прошла 1 марта в Мюнхене. На ней также присутствовал советник "Барсы" Йорди Кройфф.

В текущем сезоне на счету Холанда 23 гола и 6 результативных передач в 20 играх.

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