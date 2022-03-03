Президент "Ювентуса" высказался о Суперлиге Европы
Фото: instagram
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли высказался о возможном перезапуске Суперлиги.
"Суперлига не провалилась. На мой взгляд, европейский футбол остро нуждается в реформах. УЕФА знал, что я как президент "Ювентуса" работаю над чем-то другим. Суперлига - это коллективная работа 12 команд, а не одного человека. 12 клубов подписали контракт на 120 страниц, и он все еще действует для 11 из этих клубов.
Компромисс больше не вариант, нам необходимы более глубокие реформы. Подходит ли оператор-монополист для управления таким бизнесом, как футбол? Я думаю, нет. Структура управления футболом не соответствует цели. Я бы думал не об альтернативных продуктах, а о том, как управляется сектор", - приводит слова Аньелли сайт Джанлуки Ди Марцио.
Напомним, что клубами-основателями Суперлиги стали 12 клубов - "Арсенал", "Атлетико", "Барселона", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Реал", "Тоттенхэм", "Челси" и "Ювентус".
Читайте также: "Барселона", "Реал" и "Ювентус" готовят перезапуск Суперлиги. | http://soccernews.ru
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|Группа A
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|6
|10
|2
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|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4