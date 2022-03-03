Президент "Ювентуса" высказался о Суперлиге Европы

Фото: instagram

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли высказался о возможном перезапуске Суперлиги.

"Суперлига не провалилась. На мой взгляд, европейский футбол остро нуждается в реформах. УЕФА знал, что я как президент "Ювентуса" работаю над чем-то другим. Суперлига - это коллективная работа 12 команд, а не одного человека. 12 клубов подписали контракт на 120 страниц, и он все еще действует для 11 из этих клубов.

Компромисс больше не вариант, нам необходимы более глубокие реформы. Подходит ли оператор-монополист для управления таким бизнесом, как футбол? Я думаю, нет. Структура управления футболом не соответствует цели. Я бы думал не об альтернативных продуктах, а о том, как управляется сектор", - приводит слова Аньелли сайт Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что клубами-основателями Суперлиги стали 12 клубов - "Арсенал", "Атлетико", "Барселона", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Реал", "Тоттенхэм", "Челси" и "Ювентус".

Читайте также: "Барселона", "Реал" и "Ювентус" готовят перезапуск Суперлиги. | http://soccernews.ru