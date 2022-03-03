"Зенит" уничтожил КАМАЗ в Кубке России
Фото: твиттер "Зенита"
В рамках 1/8 финала Кубка России "Зенит" разгромил КАМАЗ. В другой игре "Балтика" победила "Чайку".
Таким образом, "Зенит" и "Балтика" вышли в 1/4 финала кубка.
"Зенит" - КАМАЗ 6:0
Голы: Мостовой, 17 - 1:0, Юри Алберто, 26 - 2:0, Ерохин, 37 - 3:0, Юри Алберто, 45 - 4:0, Мостовой, 48 - 5:0, Дзюба, 85 - 6:0
"Зенит": Кержаков, Чистяков (Барриос, 72), Круговой (Дуглас Сантос, 72), Адамов, Алип, Оздоев, Ерохин (Малком, 72), Сутормин (Караваев, 60), Мостовой, Сергеев, Юри Алберто (Дзюба, 60).
КАМАЗ: Куликов (Морозов, 46), Потапов, Аюкин, Садыков, Смирнов (Пальцев, 46), Мамин, Замалиев, Свежов (Калугин, 74), Кириллов (Игнатенко, 46), Воронин, Янушковский (Акоста, 74).
"Балтика" - "Чайка" 3:0
Голы: Попов (пен), 56 - 1:0, Остойич, 75 - 2:0, Максименко, 86 - 3:0
"Балтика": Остойич, Латышонок, Мещанинов, Попов, Кашчелан (Тишкин, 68), Кленкин (Алейник, 68), Альшин, Осипов, Лазарев (Карпович, 89), Барсов (Гелоян, 78), Максименко (Мусаев, 89).
"Чайка": Помазан, Волков, Синяк, Ужгин, Елисеев (Стасевич, 62), Лях, Гыстаров (Востриков, 81), Олейников, Орлов, Алиев (Грибанов, 80), Хохлачев (Донсков, 86).
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