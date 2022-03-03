Определились все четвертьфиналисты Кубка России

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Определились все четвертьфиналисты Кубка России

Стали известны все участники 1/4 финала Кубка России.

В следующей стадии сыграют "Алания", "Балтика", "Динамо", "Енисей", "Зенит", "Рубин", "Спартак" и ЦСКА.

Жеребьевка четвертьфиналов пройдет в пятницу, 4 марта, в 16:00 (мск).

Матчи стадии должны состояться 19 апреля.

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Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии

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