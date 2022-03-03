Семак отреагировал на уход Ракицкого

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Семак отреагировал на уход Ракицкого Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал уход защитника Ярослава Ракицкого.

"Ярослав попросил несколько дней для решения своих вопросов. Вчера он встречался с нашим руководством и там они достигли решения о расторжении контракта. Я благодарен Ярославу за эти три года. Его роль в достижении результатов была очень большой", - приводит слова Семака Sport24.

В составе "Зенита" Ракицкий провел 108 игр, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.

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