Семак прокомментировал победу над КАМАЗ

Фото: твиттер "Зенита"

Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над КАМАЗом (6:0) в рамках 1/8 финала Кубка России.

"Игра была хорошая по качеству. Ребята молодцы сегодня, вышли предельно сконцентрированными и мотивированными. Показали хорошую игру и по качеству, и по движению, и по результату. Молодцы.

Спасибо фанатам за поддержку. Конечно, атмосфера, в которой мы играем, добавляет сил. Естественно, эта победа общая для нас и болельщиков. Еще раз им большое спасибо. Команду тоже с хорошей и заслуженной победой", - приводит слова Семака сайт клуба.

Читайте также: "Зенит" уничтожил КАМАЗ в Кубке России. | http://soccernews.ru