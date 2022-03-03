Семак прокомментировал победу над КАМАЗ
Фото: твиттер "Зенита"
Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над КАМАЗом (6:0) в рамках 1/8 финала Кубка России.
"Игра была хорошая по качеству. Ребята молодцы сегодня, вышли предельно сконцентрированными и мотивированными. Показали хорошую игру и по качеству, и по движению, и по результату. Молодцы.
Спасибо фанатам за поддержку. Конечно, атмосфера, в которой мы играем, добавляет сил. Естественно, эта победа общая для нас и болельщиков. Еще раз им большое спасибо. Команду тоже с хорошей и заслуженной победой", - приводит слова Семака сайт клуба.
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