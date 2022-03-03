"Барселона" предложит Дани Алвесу новый контракт

Фото твиттер Дани Алвеса

"Барселона" готова продлить соглашение с защитником Дани Алвесом.

Как сообщает Marca, наставник команды Хави полностью доволен 38-летним бразильцем и он точно не покинет клуб по окончании сезона.

Отметим, что действующий контракт Алвеса истекает этим летом, однако будет активирована опция продления до лета 2023 года.

Сам футболист хочет с помощью выступлений за "Барсу" попасть на ЧМ-2022.

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