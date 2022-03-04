Терри отреагировал на решение Абрамовича продать "Челси"

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Терри отреагировал на решение Абрамовича продать "Челси"Фото: инстаграм Терри

Экс-капитан "Челси" Джон Терри обратился к Роману Абрамовичу после известия о намерении бизнесмена продать клуб.

"Спасибо, Роман. Лучший владелец в мире", - написал Терри в комментариях под постом клуба в инстаграме.

Напомним, что Абрамович купил "Челси" в 2003 году. Терри выступал за "синих" с 1998 по 2017 год.

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