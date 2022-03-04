Дубль Чалова спас "Базель" от поражения в чемпионате Швейцарии

Фото: твиттер "Базеля"

В рамках 24-го тура швейцарской Суперлиги "Базель" вырвал ничью у "Санкт-Галлена".

После первого тайма "Базель" проигрывал сопернику со счетом 0:2, но дубль Федора Чалова во второй половине встречи принес хозяевам ничью в матче.

Отметим, что это были дебютные голы россиянина за клуб.

"Базель" - "Санкт-Галлен" 2:2

Голы: Гуйемено, 20 - 0:1, Дуа, 22 - 0:2, Чалов, 56 - 1:2, Чалов, 83 - 2:2

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