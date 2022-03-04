Дубль Чалова спас "Базель" от поражения в чемпионате Швейцарии
Фото: твиттер "Базеля"
В рамках 24-го тура швейцарской Суперлиги "Базель" вырвал ничью у "Санкт-Галлена".
После первого тайма "Базель" проигрывал сопернику со счетом 0:2, но дубль Федора Чалова во второй половине встречи принес хозяевам ничью в матче.
Отметим, что это были дебютные голы россиянина за клуб.
"Базель" - "Санкт-Галлен" 2:2
Голы: Гуйемено, 20 - 0:1, Дуа, 22 - 0:2, Чалов, 56 - 1:2, Чалов, 83 - 2:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Янг Бойз
|33
|67
|2
|Санкт-Галлен
|33
|62
|3
|Базель
|33
|59
|4
|Серветт
|33
|46
|5
|Люцерн
|33
|42
|6
|Цюрих
|32
|42
|7
|Лугано
|33
|40
|8
|Тун
|33
|35
|9
|ФК Сьон
|32
|32
|10
|Невшатель Ксамакс
|33
|27