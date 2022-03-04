Украина хочет перенести стыковой матч с Шотландией

Украинская ассоциация футбола хочет предложить ФИФА перенести стыковую игру ЧМ-2022 против Шотландии.

Как сообщает USA Today, игра стыкового раунда может состояться в июне. Сейчас матч запланирован на 24 марта.

Отмечается, что ФИФА ведет переговоры по этому вопросу с УЕФА и Федерацией футбола Шотландии.

Перенос игры связан с началом спецоперации России в Донбассе.

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