"Бетис" пробился в финал Кубка Испании

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"Бетис" пробился в финал Кубка ИспанииФото: твиттер "Бетиса"

В ответной полуфинальной игре Кубка Испании "Бетис" вырвал ничью у "Райо Вальекано".

Благодаря победе в первом матче "Бетис" вышел в финал турнира, где сыграет против "Валенсии".

"Бетис" - "Райо Вальекано" 1:1, первый матч - 2:1

Голы: Бебе, 80 - 0:1, Иглесиас, 90 - 1:1

"Бетис": Браво, Сабали, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено (Гуардадо, 90), Каналес, Вильям Карвалью, Родригес, Хуанми (Хоакин, 82), Виллиан Жозе (Иглесиас, 86), Фекир.

"Райо Вальекано": Зидан, Балиу, Суарес (Бебе, 77), Катена, Фран Гарсия, Гарсия (Родригес, 89), Сисс (Комесанья, 62), Оскар Валентин, Трехо, Гвардиола (Силла, 77), Паласон (Нтека, 61).    

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