"Эвертон" обыграл "Борэм Вуд" в Кубке Англии

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"Эвертон" обыграл "Борэм Вуд" в Кубке АнглииФото: твиттер "Эвертона"

В рамках 1/8 финала Кубка Англии "Эвертон" одержал победу над "Борэм Вуд" и вышел в 1/4 финала турнира.

"Эвертон" - "Борэм Вуд" 2:0

Голы: Рондон, 57 - 1:0, Рондон, 84 - 2:0

"Эвертон": Бегович, Паттерсон (Ришарлисон, 46), Кин (Прайс, 89), Кенни, Брэнтуэйт, Миколенко (Коулмэн, 60), Аллан (Уэлч, 89), Дукуре, Таунсенд, Рондон, Гордон (Доббин, 86).

"Борэм Вуд": Эшби-Хэммонд, Смит (Смит, 74), Стивенс, Эванс, Стивенс, Риккеттс (Комли, 69), Рэймонд, Рис, Боден (Рейнджер, 89), Марш (Клифтон, 90), Менди.

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