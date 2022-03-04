Семак прокомментировал информацию о желании Ловрена покинуть "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургсергей семакдеян ловрен

Семак прокомментировал информацию о желании Ловрена покинуть "Зенит" Фото твиттер Деяна Ловрена

Наставник "Зенита" Сергей Семак отреагировал на слухи о том, что Деян Ловрен хочет уйти из клуба.

"Мы с Ловреном на связи. Однако он пока не может работать в группе или на футбольном поле. Мы предоставили ему возможность тренироваться у себя. Разговоры о том, что он хочет уйти - неправда", - приводит слова Семака Sport24.

Ловрен играет за "Зенит" с 2020 года. Соглашение хорвата с клубом истекает летом 2023 года.

Читайте также: В "Зените" отреагировали на слухи о желании Ловрена покинуть клуб. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бетис" пробился в финал Кубка Испании

"Бетис" пробился в финал Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов