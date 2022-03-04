Семак прокомментировал информацию о желании Ловрена покинуть "Зенит"
Наставник "Зенита" Сергей Семак отреагировал на слухи о том, что Деян Ловрен хочет уйти из клуба.
"Мы с Ловреном на связи. Однако он пока не может работать в группе или на футбольном поле. Мы предоставили ему возможность тренироваться у себя. Разговоры о том, что он хочет уйти - неправда", - приводит слова Семака Sport24.
Ловрен играет за "Зенит" с 2020 года. Соглашение хорвата с клубом истекает летом 2023 года.
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