Семак прокомментировал информацию о желании Ловрена покинуть "Зенит"

Фото твиттер Деяна Ловрена

Наставник "Зенита" Сергей Семак отреагировал на слухи о том, что Деян Ловрен хочет уйти из клуба.

"Мы с Ловреном на связи. Однако он пока не может работать в группе или на футбольном поле. Мы предоставили ему возможность тренироваться у себя. Разговоры о том, что он хочет уйти - неправда", - приводит слова Семака Sport24.

Ловрен играет за "Зенит" с 2020 года. Соглашение хорвата с клубом истекает летом 2023 года.

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