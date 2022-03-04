Обамеянг согласился на крупное понижение зарплаты ради перехода в "Барселону"

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Обамеянг согласился на крупное понижение зарплаты ради перехода в "Барселону"Фото: инстаграм Обамеянга

Появились новые детали перехода форварда Пьер-Эмерика Обамеянга из "Арсенала" в "Барселону".

По сведениям Football Espana, ради переезда в Каталонию габонец согласился на существенное понижение зарплаты. Его зарплата в "Арсенале" составляла 300 000 фунтов стерлингов в неделю. В то время как "Барса" платит ему всего 96 153 фунтов.

Однако согласно договору, летом условия его контракта будут пересмотрены и вырастет зарплата.

Обамеянг провел за "Барсу" 6 матчей и забил 5 голов.

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