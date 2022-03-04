Главные новости дня: 3 марта

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Главные новости дня: 3 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 3 марта.

"Зенит" уничтожил КАМАЗ в Кубке России.

"Локомотив" позорно вылетел из Кубка России.

Определились все четвертьфиналисты Кубка России.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии.

"Бетис" пробился в финал Кубка Испании.

В РПЛ ожидается расширение до 18 команд.

"Палмейрас" выиграл Суперкубок Южной Америки.

Легионеры "Краснодара" покинули клуб.

Генрих Мхитарян завершил карьеру в сборной Армении.

Польша автоматом выйдет в финал стыков ЧМ-2022.

Станислав Черчесов не покинет "Ференцварош".

"Вест Хэм" может недоплатить ЦСКА за Николу Влашича.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Бетис" пробился в финал Кубка Испании

"Бетис" пробился в финал Кубка Испании

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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