Главные новости дня: 3 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 3 марта.

"Зенит" уничтожил КАМАЗ в Кубке России.

"Локомотив" позорно вылетел из Кубка России.

Определились все четвертьфиналисты Кубка России.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии.

"Бетис" пробился в финал Кубка Испании.

В РПЛ ожидается расширение до 18 команд.

"Палмейрас" выиграл Суперкубок Южной Америки.

Легионеры "Краснодара" покинули клуб.

Генрих Мхитарян завершил карьеру в сборной Армении.

Польша автоматом выйдет в финал стыков ЧМ-2022.

Станислав Черчесов не покинет "Ференцварош".

"Вест Хэм" может недоплатить ЦСКА за Николу Влашича.

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