Стала известна дата сбора молодежной сборной России
Фото: сайт РФС
Молодежная сборная России планирует провести сбор в Новогорске в конце март, сообщает РФС.
Сбор команды будет проходить с 21 по 27 марта. Напомним, что игры 22-го тура АПЛ были перенесены на 19 и 20 марта.
О проведении товарищеских игр пока никакой информации нет. Ранее сообщалось, что молодежная сборная может сыграть против национальной команды России.
Читайте также: РФС огласил планы сборной России на конец марта. | http://soccernews.ru
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