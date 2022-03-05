Стала известна дата сбора молодежной сборной России

Фото: сайт РФС

Молодежная сборная России планирует провести сбор в Новогорске в конце март, сообщает РФС.

Сбор команды будет проходить с 21 по 27 марта. Напомним, что игры 22-го тура АПЛ были перенесены на 19 и 20 марта.

О проведении товарищеских игр пока никакой информации нет. Ранее сообщалось, что молодежная сборная может сыграть против национальной команды России.

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