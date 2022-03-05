Тренер "Эвертона" Лэмпард отреагировал на санкции против Усманова

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Тренер "Эвертона" Лэмпард отреагировал на санкции против Усманова Фото: инстаграм "Эвертона"

Наставник "Эвертона" Фрэнк Лэмпард прокомментировал санкции против холдинга USM, который принадлежит российскому бизнесмену Алишеру Усманову.

"Я ни с кем не общался об этом, и это никак не повлияло на мою команду. У меня нет опасений. Под этим я имею в виду, что у меня недостаточно информации, чтобы комментировать это. Я должен сконцентрироваться на футболе и своей работе", - приводит слова Лэмпарда BBC Sport.

Ранее сообщалось, что холдингу USM принадлежат права на название стадиона "Эвертона".

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