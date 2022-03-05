Серхи Роберто покинет "Барселону" летом

Фото: инстаграм Роберто

Хавбек "Барселоны" Серхи Роберто, судя по всему, покинет клуб летом.

По сведениям Mundo Deportivo, каталонский клуб не собирается продлевать контракт с игроком, который истекает грядущим летом.

Отмечается, что такое решение клуба связано с игрой 30-летнего футболиста в последние годы.

Сам Роберто уже начал поиски нового клуба. Приоритет игрока - АПЛ.

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