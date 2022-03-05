Оливер Кан контактировал с агентом Холанда

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Оливер Кан контактировал с агентом Холанда Фото твиттер Эрлинга Холанда

"Бавария", судя по всему, не отказалась от идеи покупки форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

По сведениям Bayern & Germany, председатель правления мюнхенского клуба Оливер Кан провел встречу с агентом норвежца Мино Райолой.

"Да, я встречался с Райолой. Я был в Монако. Вполне нормально встречаться и разговаривать с агентами некоторых футболистов. Холанд? Я не люблю говорить о футболистах, которые играют в других командах. Холанд - игрок дортмундской "Боруссии", - заявил Кан.

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