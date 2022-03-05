"Ланс" проиграл "Бресту" в матче Лиги 1
Фото: твиттер "Бреста"
В рамках 27-го тура французской Лиги 1 "Брест" добыл выездную победу над "Лансом".
"Ланс" - "Брест" 0:1
Гол: Онора, 59 - 0:1
"Ланс": Лека, Клосс (Мачадо, 90), Гради, Данзо, Медина (Ганаго, 74), Айдара (Франковски, 74), Какута (Давид Кошта, 74), Фофана, Дукуре (Берг, 84), Сотока, Калимуэндо.
"Брест": Бизот, Эрей, Дюверн, Брассье, Уронен (Фоссурье, 90), Белькебла, Агуме, Онора, Дель Кастийо (Ласн, 74), Ле Дуарон (Мунье, 75), Сатриано (Маньетти, 84).
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