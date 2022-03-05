"Ланс" проиграл "Бресту" в матче Лиги 1

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"Ланс" проиграл "Бресту" в матче Лиги 1Фото: твиттер "Бреста"

В рамках 27-го тура французской Лиги 1 "Брест" добыл выездную победу над "Лансом".

"Ланс" - "Брест" 0:1

Гол: Онора, 59 - 0:1

"Ланс": Лека, Клосс (Мачадо, 90), Гради, Данзо, Медина (Ганаго, 74), Айдара (Франковски, 74), Какута (Давид Кошта, 74), Фофана, Дукуре (Берг, 84), Сотока, Калимуэндо.

"Брест": Бизот, Эрей, Дюверн, Брассье, Уронен (Фоссурье, 90), Белькебла, Агуме, Онора, Дель Кастийо (Ласн, 74), Ле Дуарон (Мунье, 75), Сатриано (Маньетти, 84).

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