Гол Мане принес "Ливерпулю" победу над "Вест Хэмом"

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Гол Мане принес "Ливерпулю" победу над "Вест Хэмом"Фото: твиттер "Ливерпуля"

В рамках 28-го тура АПЛ "Ливерпуль" победил "Вест Хэм".

Мерсисайдцы продолжают занимать второе место. Отставание от лидирующего "Манчестер Сити" составляет 3 очка.

"Ливерпуль" - "Вест Хэм" 1:0

Гол: Мане, 27 - 1:0

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Кейта (Милнер, 90), Салах (Диогу Жота, 79), Мане, Диас (Джонс, 90).

"Вест Хэм": Фабианьски, Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл, Влашич (Нобл, 61), Лансини, Соучек, Форнальс (Честерс, 90), Боуэн (Бенрахма, 53), Антонио.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Отличная работа! Молодцы, ребята!

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