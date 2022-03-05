Puma приостановила поставки в Россию

Немецкий производитель спортивной одежды Puma принял решение приостановить поставки в Россию.

Это связано с проведением Россией спецоперации на Донбассе.

Стоит отметить, что с Puma сотрудничают 6 клубов РПЛ - "Динамо", "Краснодар", "Крылья Советов", "Ростов", "Сочи" и "Химки".

Ранее сообщалось, что другая немецкая фирма adidas приостановила сотрудничество с РФС.

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