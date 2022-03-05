Клопп прокомментировал победу над "Вест Хэмом"

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Клопп прокомментировал победу над "Вест Хэмом" Фото: инстаграм "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги матча с "Вест Хэмом" (1:0).

"Не знаю, запомним ли мы этот матч как один из важных. Мы знаем, что "Вест Хэм" хорош в разных аспектах. В первом тайме мы лишали их таких ситуаций, однако после перерыва игра стала более открытой. Они понимали, что им необходимо играть более прямолинейно, а мы были не так хороши на подборе. Однако всегда нужно пытаться добиться положительного результата, и я доволен, что нам это удалось.

Если команда не так хорошо организована, нужно страстно обороняться - мы это и сделали. В таких моментах нам повезло. Однако нельзя выиграть столько игр, как это сделали мы в последнее время, не искушая судьбу время от времени.

Так что я доволен результатом. Знаю, что мы можем играть значительно лучше, однако мы победили сильного соперника. Они неслучайно так высоко в таблице и рвутся в Европу", - приводит слова Клоппа ВВС.

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