Почеттино прокомментировал поражение от "Ниццы"

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино подвел итоги матча с "Ниццей" (0:1).

"Мы доминировали, однако создали немного моментов. Мы заставляли их глубоко защищаться, и они забили в концовке. Таков футбол. Мы не заслуживали победы, но и поражения, пожалуй, тоже. Мы не находили продолжения атак в 20 метрах от ворот - в этом вся проблема.

Теперь надо думать о следующем матче, в Мадриде против "Реала". Мы разочарованы поражением, однако Лига 1 и Лига Чемпионов - это два разных турнира", - приводит слова Почеттино GFFN.

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