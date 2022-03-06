Почеттино прокомментировал поражение от "Ниццы"

Теги маурисио почеттинопсжницца

Почеттино прокомментировал поражение от "Ниццы" Фото: инстаграм Маурисио Почеттино

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино подвел итоги матча с "Ниццей" (0:1).

"Мы доминировали, однако создали немного моментов. Мы заставляли их глубоко защищаться, и они забили в концовке. Таков футбол. Мы не заслуживали победы, но и поражения, пожалуй, тоже. Мы не находили продолжения атак в 20 метрах от ворот - в этом вся проблема.

Теперь надо думать о следующем матче, в Мадриде против "Реала". Мы разочарованы поражением, однако Лига 1 и Лига Чемпионов - это два разных турнира", - приводит слова Почеттино GFFN.

Читайте также: ПСЖ с Месси и Неймаром проиграл "Ницце". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Президент "Барселоны" отрицает переговоры по Холанду

Президент "Барселоны" отрицает переговоры по Холанду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов