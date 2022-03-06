Легионеры ЦСКА не собираются покидать клуб

Представитель президента России Сергей Иванов высказался о возможном уходе легионеров из ЦСКА.

"В ЦСКА такого не предвидится. Разговаривал с Гинером после игры, никаких намеков со стороны футболистов нет. Максимум этого ЦСКА? Это гадание на кофейной гуще. Попасть в тройку вполне реально. Как на клубе скажутся санкции станет понятно только через две-три недели. Не раньше", - приводит слова Иванова "Чемпионат".

Напомним, что ранее "Краснодар" покинули все иностранные игроки.

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