Легионеры ЦСКА не собираются покидать клуб
Представитель президента России Сергей Иванов высказался о возможном уходе легионеров из ЦСКА.
"В ЦСКА такого не предвидится. Разговаривал с Гинером после игры, никаких намеков со стороны футболистов нет. Максимум этого ЦСКА? Это гадание на кофейной гуще. Попасть в тройку вполне реально. Как на клубе скажутся санкции станет понятно только через две-три недели. Не раньше", - приводит слова Иванова "Чемпионат".
Напомним, что ранее "Краснодар" покинули все иностранные игроки.
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