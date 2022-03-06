Бензема стал третьим футболистом со 100 ассистами в Ла Лиге в 21-м веке

Фото: инстаграм Карима Бензема

Форвард "Реала" Карим Бензема отметился ассистом в игре против "Реал Сосьедада" (4:1).

Таким образом, на счету француза теперь 100 голевых передач в рамках Ла Лиги. Он стал третьим футболистом со 100 ассистами в Ла Лиге в 21 веке.

До него такого достижения достигли Лионель Месси (192) и Дани Алвес (103).

В этом сезоне на счету Бензема 27 голов и 12 ассистов в 32 играх.

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