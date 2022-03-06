Анчелотти прокомментировал победу над "Реал Сосьедадом"

Фото твиттер "Реала"

Наставник "Реала" Карло Анчелотти подвел итоги матча с "Реал Сосьедадом" (4:1).

"Если мы будем играть так, то против ПСЖ у нас будет больше вариантов. Команда поняла всю важность этой игры.

Сыграет ли Камавинга с парижанами? Это одна из опций. Модрич - один из ключевых элементов "Реала". Нет футболиста, который мог бы заменить Каземиро, можно поставить на эту позицию кого-то, но с иными характеристиками.

После этого матча болельщики верят в нас больше", - приводит слова Анчелотти El Chiringuito TV.

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