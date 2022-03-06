Стало известно, какие условия контракта "Ювентус" предлагает Погба

Фото: инстаграм Поля Погба

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может вернуться в "Ювентус".

По сведениям La Gazzetta dello Sport, туринский клуб готов предложить 28-летнему французу контракт на три года с зарплатой 7,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Отмечается, что сам футболист положительно смотрит на свое возвращение в "Ювентус", за который он выступал с 2012 по 2016 год.

Контракт Погба с "МЮ" истекает по окончании сезона, поэтому он уйдет в качестве свободного агента.

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