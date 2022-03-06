Губерниев высказался о дерби между "Динамо" и "Спартаком"
Фото: инстаграм Дмитрия Губерниева
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем дерби между "Динамо" и "Спартаком".
"Если честно, даже трудно сказать, кто фаворит в этой игре. Команда Шварца набрала хороший ход, у них есть потенциал на успех в борьбе за чемпионство. Однако ситуация максимально нестабильная, уже завтра клуб может остаться без тренера или некоторых легионеров.
"Спартак" проиграл ЦСКА, конечно, они сделают все, чтобы реабилитироваться перед своими фанатами. "Красно-белые" тоже находятся в подвешенном состоянии, у "Спартака" имеются финансовые проблемы из-за понятных всем причин.
Сейчас есть много поводов для грусти и разочарования. Хочется, чтобы это дерби получилось классным и все кайфанули. Я жду большое количество забитых голов, открытого и яркого футбола. Вечная классика нашего футбола не должна быть скучной!" - приводит слова Губерниева "Спорт-Экспресс".
Поединок между клубами состоится сегодня в 19:00 (мск).
Читайте также: ЦСКА сразится со "Спартаком" и другие пары 1/4 финала Кубка России. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" примет решение по тен Хагу, опираясь на результаты "Аякса" в Лиге Чемпионов
-
Губерниев высказался о дерби между "Динамо" и "Спартаком"
-
Стало известно, какие условия контракта "Ювентус" предлагает Погба
-
Вейналдум может вернуться в АПЛ, но не в "Ливерпуль"
-
Анчелотти прокомментировал победу над "Реал Сосьедадом"
-
Бензема стал третьим футболистом со 100 ассистами в Ла Лиге в 21-м веке
-
Президент "Барселоны" отрицает переговоры по Холанду
-
Легионеры ЦСКА не собираются покидать клуб
-
Почеттино прокомментировал поражение от "Ниццы"
-
Маркиньос назвал лучшего игрока в мире
-
Иммобиле повторил рекорд "Лацио" по голам за карьеру в Серии А
-
Главные новости дня: 5 марта
-
ПСЖ с Месси и Неймаром проиграл "Ницце"
-
"Реал" уверенно обыграл "Реал Сосьедад"
-
"Лацио" разгромил "Кальяри" в матче Серии А
-
Тухель высказался о матче с "Бернли"
-
Клопп прокомментировал победу над "Вест Хэмом"
-
"Байер" шокировал "Ньюкасл" стоимостью своего игрока
-
Puma приостановила поставки в Россию
-
Березуцкий прокомментировал победу над "Нижним Новгородом"