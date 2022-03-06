Губерниев высказался о дерби между "Динамо" и "Спартаком"

Фото: инстаграм Дмитрия Губерниева

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем дерби между "Динамо" и "Спартаком".

"Если честно, даже трудно сказать, кто фаворит в этой игре. Команда Шварца набрала хороший ход, у них есть потенциал на успех в борьбе за чемпионство. Однако ситуация максимально нестабильная, уже завтра клуб может остаться без тренера или некоторых легионеров.

"Спартак" проиграл ЦСКА, конечно, они сделают все, чтобы реабилитироваться перед своими фанатами. "Красно-белые" тоже находятся в подвешенном состоянии, у "Спартака" имеются финансовые проблемы из-за понятных всем причин.

Сейчас есть много поводов для грусти и разочарования. Хочется, чтобы это дерби получилось классным и все кайфанули. Я жду большое количество забитых голов, открытого и яркого футбола. Вечная классика нашего футбола не должна быть скучной!" - приводит слова Губерниева "Спорт-Экспресс".

Поединок между клубами состоится сегодня в 19:00 (мск).

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