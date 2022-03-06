Неймар толкнул футболиста "Ниццы" после проделанного финта

Теги ниццапсжнеймарамин гуири

Неймар толкнул футболиста "Ниццы" после проделанного финтаФото: инстаграм Неймара

Нападающий ПСЖ Неймар повздорил с форвардом "Ниццы" Амином Гуири после матча команд в рамках 27-го тура Лиги 1.

Футболист "Ниццы" сразу после финального свистка пяткой подбросил мяч в воздух. Бразильцу это не понравилось и он толкнул Гуири. Арбитры предотвратили потасовку между футболистами.

Напомним, что игра завершилась минимальной победой "Ниццы" со счетом 1:0. Оба игрока провели на поле весь матч.

Читайте также: ПСЖ с Месси и Неймаром проиграл "Ницце". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Карпин может вернуться в "Ростов"

Карпин может вернуться в "Ростов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов