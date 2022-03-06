Неймар толкнул футболиста "Ниццы" после проделанного финта

Фото: инстаграм Неймара

Нападающий ПСЖ Неймар повздорил с форвардом "Ниццы" Амином Гуири после матча команд в рамках 27-го тура Лиги 1.

Футболист "Ниццы" сразу после финального свистка пяткой подбросил мяч в воздух. Бразильцу это не понравилось и он толкнул Гуири. Арбитры предотвратили потасовку между футболистами.

¡NO LE GUSTÓ NADA! La reacción de Neymar ante el taco de Gouiri en el final del partido entre Niza y PSG en la #Ligue1xESPN. pic.twitter.com/Dx8WkPzWFg — SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2022

Напомним, что игра завершилась минимальной победой "Ниццы" со счетом 1:0. Оба игрока провели на поле весь матч.

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