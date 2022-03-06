Неймар толкнул футболиста "Ниццы" после проделанного финта
Фото: инстаграм Неймара
Нападающий ПСЖ Неймар повздорил с форвардом "Ниццы" Амином Гуири после матча команд в рамках 27-го тура Лиги 1.
Футболист "Ниццы" сразу после финального свистка пяткой подбросил мяч в воздух. Бразильцу это не понравилось и он толкнул Гуири. Арбитры предотвратили потасовку между футболистами.
¡NO LE GUSTÓ NADA! La reacción de Neymar ante el taco de Gouiri en el final del partido entre Niza y PSG en la #Ligue1xESPN. pic.twitter.com/Dx8WkPzWFg— SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2022
Напомним, что игра завершилась минимальной победой "Ниццы" со счетом 1:0. Оба игрока провели на поле весь матч.
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|М
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|Марсель
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|Ренн
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|Лилль
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|41
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|28
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|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
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|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13