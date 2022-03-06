Невилл сравнил составы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити"

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Невилл сравнил составы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" Фото твиттер Mirror Football

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл сравнил составы "красных дьяволов" и "Манчестер Сити" накануне дерби.

"Я буду предельно честным. Могу пройтись по составу: Диаш, Лапорт, Канселу, Уокер. Все они лучше защитников "Юнайтед".

Полузащита: Фернандиньо, Родри - лучше, чем опорники "Юнайтед". Бернарду Силва, Гюндоган. Бруну Фернандеш - единственный, кого можно было бы рассмотреть, если оценивать последние 12-18 месяцев. Однако де Брюйне, Бернарду Силва, Марез, Фоден, Стерлинг... Я не могу выбрать Бруну вместо Бернарду Силвы и Де Брюйне в данный момент.

Роналду тоже нельзя поставить в состав сейчас", - приводит слова Невилла Sky Sports.

Манчестерское дерби пройдет сегодня в 19:30 (мск).

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