Невилл сравнил составы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл сравнил составы "красных дьяволов" и "Манчестер Сити" накануне дерби.
"Я буду предельно честным. Могу пройтись по составу: Диаш, Лапорт, Канселу, Уокер. Все они лучше защитников "Юнайтед".
Полузащита: Фернандиньо, Родри - лучше, чем опорники "Юнайтед". Бернарду Силва, Гюндоган. Бруну Фернандеш - единственный, кого можно было бы рассмотреть, если оценивать последние 12-18 месяцев. Однако де Брюйне, Бернарду Силва, Марез, Фоден, Стерлинг... Я не могу выбрать Бруну вместо Бернарду Силвы и Де Брюйне в данный момент.
Роналду тоже нельзя поставить в состав сейчас", - приводит слова Невилла Sky Sports.
Манчестерское дерби пройдет сегодня в 19:30 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18