Карпин может вернуться в "Ростов"

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Наставник сборной России Валерий Карпин снова может возглавить "Ростов".

Как сообщает "Чемпионат", ростовский клуб уже ведет переговоры с тренером, который возглавлял команду с 2017 по 2021 год.

Отмечается, что возможен вариант с совмещением работы в сборной России и "Ростове". Контракт Карпина с РФС истекает в конце марта.

Ранее сборную России отстранили от международных турниров.

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