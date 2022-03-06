Карпин может вернуться в "Ростов"
Наставник сборной России Валерий Карпин снова может возглавить "Ростов".
Как сообщает "Чемпионат", ростовский клуб уже ведет переговоры с тренером, который возглавлял команду с 2017 по 2021 год.
Отмечается, что возможен вариант с совмещением работы в сборной России и "Ростове". Контракт Карпина с РФС истекает в конце марта.
Ранее сборную России отстранили от международных турниров.
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