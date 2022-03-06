"Манчестер Юнайтед" определился с трансферным бюджетом на лето

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"Манчестер Юнайтед" определился с трансферным бюджетом на лето

Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с трансферным бюджетом на лето.

Как сообщает The Telegraph, "красные дьяволы" готовы выделить на покупки около 95 миллионов евро. Однако если "МЮ" не выйдет в Лигу Чемпионов на следующий сезон, то сумма снизится до 60 миллионов евро.

После 27 туров "МЮ" идет в АПЛ на четвертом месте. "Арсенал" отстает всего на два очка, при этом сыграв на 3 матча меньше.

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