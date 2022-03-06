"Шальке" уволил главного тренера
Фото: сайт "Шальке"
Димитриос Граммозис был отправлен в отставку с поста главного тренера "Шальке".
Как сообщает сайт клуба, вместе с ним также ушли помощник Свен Пипенброк и тренер вратарей Уилл Курт.
Граммозис возглавлял "Шальке" с марта 2021 года. Сейчас "Шальке" идет на шестом месте во второй Бундеслиге.
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