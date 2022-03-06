"Шальке" уволил главного тренера

Фото: сайт "Шальке"

Димитриос Граммозис был отправлен в отставку с поста главного тренера "Шальке".

Как сообщает сайт клуба, вместе с ним также ушли помощник Свен Пипенброк и тренер вратарей Уилл Курт.

Граммозис возглавлял "Шальке" с марта 2021 года. Сейчас "Шальке" идет на шестом месте во второй Бундеслиге.

Читайте также: "Шальке" расторг контракт с "Газпромом". | http://soccernews.ru